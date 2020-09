Van Vleuten definitief van start in wegrace WK wielrennen: ‘Geen risico's, ook niet als ik val’

Nieuw-Zeelander Smith sprint naar zege in Coppa Sabatini

17 september De 68ste editie van Coppa Sabatini is gewonnen door de Nieuw-Zeelander Dion Smith. De renner van Mitchelton - Scott was in de sprint sneller dan de Italiaan Andrea Pasqualon en Aljaksandr Raboesjenka uit Wit-Rusland.