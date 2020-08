Van Vleuten legt keuze voor Movistar uit: ‘Buiten mijn comfortzone’

Al zes jaar geleden raakte Van Vleuten in contact met Movistar. ,,Het is een team waar ik in 2014, ruim voordat ze twee jaar terug met een vrouwenploeg begonnen, al op een leuke manier kennis mee maakte. Op mijn eerste hoogtestage in de Sierra Nevada waren zij het namelijk die mij als eerste mannenteam uitnodigden om mee te trainen. Ik zag dat er bij dat team een familiaire sfeer heerst. Hoe de renners met elkaar omgaan, de humor die erin zat met het trainen en meer. Die eerste kennismaking is altijd bij me blijven hangen, maar ik maak deze stap nu natuurlijk niet puur op basis daarvan", legt Van Vleuten uit.



Sebastián Unzué, manager van Movistar, was in zijn nopjes met de komst van Van Vleuten. ,,De competitieve aanpak van ons team en van de komende seizoenen verandert volledig met de komst van Annemiek. Haar grootsheid ligt in het feit dat ze misschien wel de enige wielrenster is die in staat is om elke race op de kalender te winnen.”



De Spaanse krant El Pais noemde haar de Messi van het vrouwenwielrennen.