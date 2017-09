Van Vleuten verlengt verbintenis bij Orica-Scott

,,Ik voel me thuis bij Orica-Scott en beleef mijn beste jaar ooit'', zei Van Vleuten. ,,Dit team geeft me alle steun en vrijheid die ik nodig heb, ik ben heel blij dat ik hier kan doorgaan.''

Van Vleuten was vorig jaar bij de Olympische Spelen op weg naar goud in de wegwedstrijd, tot ze in een afdaling onderuit ging. Ze liep daarbij een hersenschudding en drie scheurtjes in haar wervelkolom op. Dit seizoen kwam Van Vleuten sterk terug.

Ze prolongeerde haar Nederlandse titel op de tijdrit, boekte twee ritzeges in de Giro Rosa en schreef met groots machtsvertoon La Course op haar naam. In die vrouwenwedstrijd rond de Tour de France won Van Vleuten eerst de rit naar de top van de Col d'Izoard en vervolgens bleef ze in de achtervolgingskoers naar Marseille al haar concurrentes voor. Ze was daarna ook de beste in de Boels Ladies Tour.