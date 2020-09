Van Vleuten verwacht ondanks polsbreuk te starten op WK

Van Vleuten liep een week geleden bij een val in de Italiaanse rittenkoers - in de leiderstrui nota bene - een breuk in haar linkerpols op. Met een brace hervatte ze deze week alweer de training. ,,Ik heb gisteren op de Posbank getraind. Dat was een goede test, best veelbelovend maar nog niet 100 procent.” Met name het trekken aan haar stuur op een klim is nog lastig. ,,Een hele felle demarrage zat er gisteren nog niet in. We gaan het vrijdag echt bekendmaken. Maar gisteren was wel heel hoopgevend.”