Van Vliet blij met datum Gold Race: kans op Van der Poel én Dumoulin

Interview Trainings­beest Gesink nu ook koning van de hometrai­ner

8:55 Robert Gesink (33) rijdt het liefst buiten, maar is ook deskundig als het gaat om binnen fietsen. Dat komt in tijden van corona goed van pas. ,,Vergeleken met drie maanden in een korset, is trainen in lockdown niet zo’n groot probleem.’’