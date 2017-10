Vasseur als ploegbaas terug bij Cofidis

EK veldrijden in 2019 naar het Italiaanse Silvelle

24 oktober Het Europees kampioenschap veldrijden voor 2019 is toegewezen aan het Italiaanse Silvelle, dat ten noordwesten van Venetië ligt. Eerder was al bekend dat volgend jaar in Rosmalen om de Europese titels wordt gestreden. Over anderhalve week is de editie van dit jaar in het Tsjechische Tabor.