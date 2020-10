‘VDP’ boos op zichzelf: ‘Ik laat me ringeloren in de sprint’

Pedersen sprint naar zege in derde etappe BinckBank Tour

1 oktober Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de derde etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De Deense oud-wereldkampioen was de snelste in de massasprint in de straten van het Vlaamse dorp Aalter. Hij neemt daarmee de leiderstrui over van de Belgische Jasper Philipsen (UAE).