Veelvraat Van Vleuten probeert het ook op de baan

In Noorwegen weten ze wel raad met wielerhooligans

11:45 In elke samenvatting van een bergetappe zie je ze in beeld: de wielerhooligans die zich niet kunnen inhouden en achter of voor renners aanrennen of ze soms zelfs een duwtje geven. In Noorwegen, bij het WK wielrennen, weten ze wel raad met deze zogenaamde wielerfans zoals gisteren bleek tijdens de tijdrit.