Veenendaal-Veenendaal ontvangt topsprinters, een YouTube-ster en drie Chinezen

Hij deed nog nooit mee en daar baalt hij van. Maar zaterdag scheurt Van Empel (28) voor het eerst in wedstrijdverband over het asfalt door de Veenendaalse straten, waar de wielrenner uit Tricht wekelijks traint.

,,Dat is best speciaal”, zegt Van Empel. ,,Ik kan er in iedere weg blind rijden, maar in mijn tijd bij Rabobank en Roompot werd ik nooit opgesteld. Veenendaal-Veenendaal was altijd een koers voor de grote jongens. En toen ik bij Neri Sottoli en Vini Zabù fietste, was ik op het moment van de koers altijd ergens anders. Grappig dat ik nu juist met een Chinese ploeg aan de start sta.”