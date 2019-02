Vermoeide Froome niet naar Verenigde Arabische Emiraten

Veldrijd­ster Wyman rijdt zondag haar laatste koers

19 februari Veldrijdster Helen Wyman beëindigt haar loopbaan. Ze rijdt zondag in Oostmalle haar laatste veldrit. De 37-jarige Britse won in haar carrière twee Europese titels. Ze behaalde bij de wereldtitelstrijd in 2014 in Hoogerheide brons, achter kampioene Marianne Vos.