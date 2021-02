Vingegaard (Jumbo-Visma) wint bergrit in Ronde van de Emiraten

Voor Vingegaard was het zijn tweede zege als wielerprof. In 2019 won de 24-jarige Deen in zijn debuutjaar bij Jumbo-Visma een rit in de Ronde van Polen. Nu bezorgde hij zijn ploeg de tweede zege van het seizoen na het nationaal kampioenschap op de weg van de Nieuw-Zeelander George Bennett. Vingegaard zag de eerste achtervolgende groep stilvallen nadat de Italiaan Vincenzo Nibali vergeefs had geprobeerd naar Loetsenko toe te rijden. De Kazak was 10 kilometer onder de top alleen voorop overgebleven van een kopgroep van negen renners.

,,Het ging even rustig en ik dacht: ik probeer het gewoon”, vertelde Vingegaard, meestal een van de helpers van de Sloveen Primoz Roglic. ,,Ik zag Loetsenko nog een laatste inspanning doen, kon hem gelukkig bijhalen en daarna achter me laten. Deze overwinning is heel belangrijk voor me. Ik ben trots. Het is mooi dat ik hier laat zien dat ik me tussen de besten kan handhaven. Vaak ben ik er vooral voor Primoz. Geen probleem, hij is een geweldige renner.”