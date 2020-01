Viviani mikt op Giro, Tour en omnium in Tokio

Viviani, die zijn Europese titel afgelopen zomer veroverde in Alkmaar, begint zijn wegseizoen komende week in de Tour Down Under. In het voorjaar zijn Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem doelen, terwijl hij voor het eerst sinds 2015 terugkeert in de Ronde van Vlaanderen. Eind februari maakt Viviani (30) al een uitstapje naar de baan, op het WK in Berlijn. Bij Cofidis heeft hij opnieuw gezelschap van zijn landgenoot Fabio Sabatini, die hem al sinds 2010 bijstaat in de massasprints.