Voeckler was 17 jaar blessurevrij, gaat met pensioen en breekt zijn knieschijf

Kelderman wil kopman zijn in Giro en Dumoulin helpen in Tour

30 oktober Het is de vraag die alle Nederlandse wielerliefhebbers bezighoudt: Rijdt Tom Dumoulin volgend jaar de Tour de France of verdedigt hij zijn titel in de Giro d'Italia? De renner heeft daar zelf nog geen beslissing over genomen, maar ploeggenoot Wilco Kelderman bij Sunweb licht alvast een tipje van de sluier op.