Voorjaar Keukeleire valt volledig in het water

Keukeleire had juist een heel druk programma gepland in het voorjaar. Hij zou acht wedstrijden in negentien dagen rijden, in België bestempeld als de 'dolle negentiendaagse'. Maar door zijn ziekte valt zijn voorjaar nu volledig in het water.



,,Een renner is helaas heel vatbaar voor zulke dingen als hij in topvorm is. Nu moeten we zijn gezondheid op het eerste plan zetten. Dit is uiteraard een enorme ontgoocheling voor Jens, want hij wilde in deze periode op zijn best zijn voor zijn nieuwe ploeg'', aldus teamarts Servaas Bingé.