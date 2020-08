‘Voorproefje Mont Aigoual is zo steil dat zelfs Hinault een voet aan de grond zette’

Dat zegt zo'n beetje elke Fransman die Jerry en Kees in podcastserie Le Cycliste spreken. Het gebeurde begin jaren 80, toen Hinault en het peloton de Col de la Lusette aandeden in de Grand Prix du Midi Libre. Een mooi moment dus om de Aigoual ook eens lopend omhoog te gaan. Want op de mythische berg uit Tim Krabbé’s boek De Renner wordt niet alleen gefietst. Het wandeltoerisme is in de Cevennen eigenlijk vele malen groter.



Jerry en Kees wandelen naar het weerstation op de top van de Aigoual over het ‘pad van de 4000 treden’. Binnen 9,5 kilometer klim je daar 1200 meter. Het tweetal treedt er in de voetsporen van herders die het pad al vele jaren geleden bewandelden. Plots worden ze ingehaald door twee trailrunners. Zij noemen de Aigoual een ware speeltuin voor hardlopers. Het hardlooprecord over het pad van de 4000 treden? 57 minuten en 29 seconden.