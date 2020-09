Vos finisht als vierde: ‘Heel mooi om zo het spel te kunnen spelen’

Van der Breggen na tweede wereldti­tel in evenveel dagen: ‘Het is echt ongeloof­lijk’

17:52 Anna van der Breggen kroonde zich zaterdag voor de tweede keer in haar carrière tot wereldkampioen op de weg. Na haar imposante solo in Innsbrück van twee jaar geleden deed ze het in Imola dunnetjes over: na een solo van 40 kilometer kwam ze als eerste over de meet. ,,Het was echt heel zwaar vandaag.”