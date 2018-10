Vos klopt Worst in Superprestige Ruddervoorde

Vos liet in de voorlaatste ronde Worst achter en ging solo op weg naar de zege. ,,Er staat veel wind, we hadden al voorspeld dat dat een rol ging spelen in de koers, want op kop was het echt beuken. Ik zag dat er een groepje aan zat te komen en voelde me nog goed, maar het was nog zwaar", zei Vos bij Telenet over het moment dat ze er vandoor ging.