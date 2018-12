Vos te sterk voor Brand in wereldbekercross Zolder

Brand, afgelopen zondag nog winnares van de wereldbekercross van Namen, sprintte naar de tweede plek voor de wereldkampioene uit België. Voor Vos was het de derde wereldbekerzege van het seizoen en haar zevende in Heusden-Zolder. ,,Dit is een mooi parcours, het ligt me, ik kom hier graag’', keek ze bij Sporza terug op de snelle wedstrijd waarin ze vrijwel continu voorop reed. Vos had de beste start, maar kreeg in de vierde ronde te maken met een technisch mankement. ,,Een rotmoment, ik mag de Nederlandse rensters die voor me reden wel bedanken.’' Dat waren op dat moment Brand, Maud Kaptheijns en Ceylin del Carmen Alvarado die gezelschap hadden van Cant. Terwijl Vos haar ketting er weer op legde, hielden zij het tempo stabiel en kon Vos weer aansluiten. ,,Ik wist ook dat het nog ver genoeg was om terug te komen.’’



In de slotfase bleven er drie rensters voorop over. Vos: ,,Het was erop of eronder. Lucinda maakte een mooie ‘move’ en ik wist dat ik in het technische gedeelte voor haar moest zitten. Ik heb alles uit de kast gehaald.’' Alvarado werd nog vierde, Kaptheijns vijfde terwijl ook Inge van der Heijden (8e) en Annemarie Worst (9e) nog binnen de top tien eindigden.



Vos leidt riant in de wereldbekerstand voor Cant en Worst, die een mislukte start kende in Zolder. Dat overkwam ook Denise Betsema, die uit het achterveld naar de twaalfde plek reed.