Vrouwen Sunweb troeven Boels-Dolmans af in ploegentijdrit

Op het tweede tussenpunt (op 31 kilometer) was de achterstand van Sunweb op de vrouwen van Boels-Dolmans nog 15 seconden. Eenmaal op de streep was die achterstand door de Sunweb-vrouwen - met naast Van Dijk ook de Nederlandse vrouwen Lucinda Brand, Floortje Mackaij en Sabrina Stultiens – naar een even grote voorsprong.

Van Dijk: ,,Het is zo’n zwaar parkoers, dat je niet te snel moet gaan op de klim, want dan blaas je het hele team op. Onze kracht was dat we vandaag van elkaars kracht gebruik hebben gemaakt. Het is ongelooflijk dat we hier winnen. Het heeft zo’n voldaan gevoel. Dit is mijn vierde gouden medaille met drie verschillende teams op de ploegentijdrit. Maar alle voorgaande keren startte ik met mijn team als favoriet. Nu waren we de underdog. Ongelooflijk.’’