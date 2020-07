Vrouwenpeloton start donderdag in Baskenland: ‘Drang om te beginnen groter dan de paniek’

BinckBank Tour corona­proof: 'Toeschou­wers moeten verantwoor­de­lijk­heid nemen’

16 juli De vijf etappes voor de BinckBank Tour zijn bekend gemaakt, maar in coronatijd is het afwachten of de etappekoers door Nederland en België eind september verreden kan worden. Wedstrijddirecteur Rob Discart: ,,Het is absoluut onzeker, maar wij moeten er klaar voor zijn.’’