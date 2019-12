Wat hebben ze er bij Jumbo aan als Dumoulin een medaille pakt op de Spelen?

Poll België in de ban van de ‘Kristallen Fiets’

4 december In Nederland stond al weken, zo niet maanden vast dat Mathieu van der Poel zou worden verkozen tot wielrenner van het jaar. Hoe anders is de situatie in België, waar de strijd tussen vier titanen Philippe Gilbert, Wout van Aert, Remco Evenepoel of Victor Campenaerts vanavond zijn apotheose beleeft. Wie wint de ‘Kristallen Fiets’ van 2019?