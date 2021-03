Wat kunnen we van Van der Poel verwachten in Tirreno-Adriatico?

Door Daniël Dwarswaard



Wat is het plan van Mathieu van der Poel in Italië?

Vorig jaar won Van der Poel, toen de Tirreno op de coronakalender tegelijkertijd met de Tour de France werd verreden, een etappe. Dat is nu weer het doel, laat hij weten. ,,Mijn overwinning in Strade Bianche is nu pas echt doorgedrongen. Het is één van mijn mooiere zeges, vooral door de manier waarop. Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat het een succesvol jaar is. Er komen nog grote doelen aan. Het uitgangspunt in de Tirreno is om één etappe te winnen. Dat gaat onze ploeg ook proberen met Tim Merlier, één van de snelste renners op de startlijst. Ik moet per dag bekijken hoe ver ik kan gaan.’’ Want alles staat nu in het teken van Milaan-San Remo, de Italiaanse klassieker die 20 maart op de agenda staat.