Weening: Ik ga gewoon door

En oud betekent in het hedendaagse peloton niet dat je versleten bent, weet Weening. ,,Er zijn nog best veel renners met redelijk wat jaren op de teller. Valverde is nog een jaar ouder en wordt nog wereldkampioen. Al is dat weer een ander paar mouwen.’’



Met vijf zeges was Weening de afgelopen jaren goud waard voor Roompot. Dit jaar won hij nog een rit in de Ronde van Oostenrijk, het seizoen ervoor was het raak in de Ronde van Noorwegen en in 2016 tekende Weening in de Ronde van Zwitserland voor de eerste World-Tour zege van de Roompot-ploeg. ,,Ook dit jaar zal ik mij richten op kortere rittenkoersen van een week. Niet voor het klassement maar voor ritzeges. Dat is de afgelopen jaren ook altijd gelukt.’’