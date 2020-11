Wéér niet, zei Alejandro terwijl hij zijn handschoenen in de plantenbak smeet

Column Het schaven is voorbij, de tijdrit is gered

3 november Columnist Thijs Zonneveld zag het aantal tijdritkilometers in de Tour de France de afgelopen jaren steeds minder worden, maar de ASO komt nu terug van dat beleid. ,,Zelfs de ASO is in gaan zien dat de Tour méér is dan een Frans onderonsje. Én dat minder tijdritkilometers niet betekent dat de koers spannender of spectaculairder wordt. Integendeel zelfs.”