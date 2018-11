Wel successen, maar geen geld voor Nederlands veldrijden

Door Daan Hakkenberg



Hij woont net over de grens in Kapellen, is vaker te horen bij Studio Brussel dan bij 3FM en wie hem hoort praten, denkt: dat is een Vlaming. Toch klonk na de superieure race van Mathieu van der Poel op het EK veldrijden in Rosmalen het Wilhelmus. De jongste telg uit het gecombineerde wielergeslacht Poulidor-Van der Poel is, blijft en voelt zich bovenal Nederlander.



Wel rijdend voor een Belgische ploeg. Zoals ook de drie andere Nederlanders die Europees kampioen werden. Het is een vreemde contradictie. Nederland barst van het crosstalent, maar heeft slechts twee grote wedstrijden - Gieten en Hoogerheide - op de kalender. En ondanks al het crosssucces heeft Nederland niet één toonaangevende ploeg in de sport.



Zo wordt bij de vrouwen Annemarie Worst (22) Europees kampioen door haar jeugdidool Marianne Vos te kloppen. Worst rijdt in Rosmalen in het oranje, maar volgende week prijken op haar blauwgestreepte EK-trui de sponsornamen Staeylaerts 777. Haar ploeg wordt gefinancierd door de Vlaamse ‘nummer één in badkamerrenovatie’ en een online gok- en wedkantoor. Denise Betsema - achter Worst en Vos de Nederlandse nummer drie - rijdt vanaf nu voor het Belgische Marlux-Bingoal.