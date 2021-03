Wereldkampioen Ligtlee gaat team vormen met Bos en Büchli

Nieuwe regels voor wielren­ners na uitgifte UCI veilig­heids­hand­boek

25 februari De internationale wielrenunie UCI heeft de eerder aangekondigde veiligheidsmaatregelen donderdag gepubliceerd in een handboek. Zoals reeds aangekondigd gaat het daarbij om regels die het wielrennen veiliger en duurzamer moeten maken. Zo moet de zogenoemde finishstraat voortaan voldoen aan in het handboek met afbeeldingen ondersteunde voorwaarden en is fietsen in bepaalde houdingen verboden.