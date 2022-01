Wereldkampioen Mathieu van der Poel beëindigt veldritseizoen, Wout van Aert baalt: ‘Hebben renners zoals hij nodig’

Rug zit dwarsHet cross-seizoen voor Mathieu van der Poel is voorbij. Vanwege een rugblessure hebben Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix besloten het veldritseizoen per direct te beëindigen. Hij start daardoor vandaag niet in de veldrit in Herentals en zal over ook eind januari zijn wereldtitel in het veld niet verdedigen.

Van der Poel neemt voorlopig rust met het oog op het wegseizoen. Over het tijdstip waarop hij zijn eerste koers zal rijden, laat de ploeg zich niet uit. ,,Hij zal zijn wegseizoen pas beginnen op het moment dat de blessure verleden tijd is én wanneer hij zich degelijk heeft kunnen voorbereiden”, meldt het management slechts.

Vader Adrie van de Poel liet gisteren tegenover sportzender Sporza al doorschemeren dat het wel eens voor langere tijd kon zijn dat zijn zoon zou ontbreken. De wereldkampioen had op tweede kerstdag in de wereldbekercross van Dendermonde zijn rentree in het veld gemaakt, een week later dan gepland door een tijdens een training opgelopen knieblessure.

Wout van Aert betreurt afwezigheid Van der Poel

Wout van Aert noemt het ,,heel jammer” dat hij Van der Poel deze winter niet meer in veldritten tegenkomt. ,,Heel jammer voor Mathieu dat hij het WK moet missen. De cross en het wielrennen in het algemeen heeft renners zoals hij nodig”, zei Van Aert in Herentals waar hij deelneemt aan een cross om de X2O-Trofee.



,,Mathieu sukkelt nu al een tijdje met de rug en dat is een vervelend probleem. Ik hoop dat hij snel kan herstellen en niet te veel wedstrijden moet missen”, zei Van Aert, die zelf nog geen uitsluitsel geeft over deelname aan het WK eind januari. Desgevraagd zei hij dat het afhaken van Van der Poel daarop geen invloed heeft. ,,Ik ben nu in de eerste plaats bezig met deze cross en met het Belgisch kampioenschap van komende zondag.”

Hij werd tweede achter zijn Belgische rivaal Wout van Aert, maar moest een dag later in Heusden-Zolder opgeven wegens rugklachten. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en groeiden de speculaties. De ploeg liet weten dat er sprake was van een zwelling op een tussenwervelschijf.

Quote Behandelen­de artsen zijn het er over eens dat rugproble­men verdwijnen door rust Alpecin-Fenix Van der Poel, op drie wielerdisciplines actief, kampt al langer met rugklachten. Zelfs al voor hij door een val op zijn rug afgelopen zomer de olympische mountainbikewedstrijd moest verlaten. ,,Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af”, meldt hij via zijn ploeg. ,,De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom zijn om deze periode nu weer te onderbreken en toch te proberen het WK te halen.” De strijd om de wereldtitel is op 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville.

De ploeg stelt dat het niet te voorspellen is hoe snel de zwelling zal verdwijnen. ,,De behandelende artsen zijn het er wel over eens dat het zal verdwijnen door rust. En dat is het belangrijkste, zowel voor Mathieu als voor het team.”

Van der Poel baalt van de situatie. ,,Erg zuur. Ik heb tien keer op rij deelgenomen aan het WK cross. Mijn trui niet kunnen verdedigen in Amerika is een échte domper. Ik maak me geen zorgen over het verdere verloop van mijn carrière, maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren. Een datum en doelen stellen we pas als dat op een onderbouwde manier kan.”