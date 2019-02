Wereldkampioene Cant pakt ook eindzege DDV-trofee

Van Avermaet de snelste in Ronde van Valencia

8 februari Greg van Avermaet heeft de derde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De 33-jarige Belg was in het zonnige Spanje na vijf uur koers de snelste in Chera, na een rit met flink wat klimkilometers. De Noor Edvald Boasson Hagen van Dimension Data behield de leiderstrui.