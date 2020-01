Wereldkampioene Cant: We zijn geen robots

Cant (29) boekte dit seizoen pas twee zeges; in Sint-Niklaas en Bredene. ,,Ik ben inderdaad niet tevreden over hoe ik de voorbije maanden heb gefietst. Het was een samenloop van omstandigheden. Er was altijd wel iets nieuws aan de hand. Het seizoen is bijna voorbij, maar er komt nog een belangrijke cross en ik hoop dat ik tegen zaterdag oké ben.”



De WK veldrijden vinden komend weekeinde plaats in het Zwitserse Dübendorf.