Werelduurrecordpoging Kai Reus opnieuw uitgesteld

Dit blijkt uit een overleg met het team dat hem begeleidt. Of hij überhaupt nog zin heeft om een gooi te doen naar het werelduurrecord? ,,Ik wil het heel graag afmaken, maar we weten niet eens of het doorgaat. We weten niet eens of de Tour de France doorgaat", antwoordt Reus.

Vanaf 1 juli kan hij weer de wielerbaan op om zijn training voort te zetten. ,,Ik zal daar testen gaan afleggen en het uiteindelijke doel is een goede piek te hebben rond het NK tijdrijden dat nu is verplaatst naar 7 oktober. We kunnen verder wel vaststellen dat volgend jaar april gewoon niet gaat lukken en dat is een flinke teleurstelling Het is en blijft de komende periode een heel onzekere tijd.”