Wie overleeft de witte helletocht naar de hemel?

Overigens kent de Strade Bianche ook beklimmingen, jazeker. Het draait allemaal om die witte onverharde wegen, maar die wegen lopen soms verduiveld steil omhoog. En omlaag, wat op grind en zand een misschien nog wel grotere beproeving is. Bovendien krijgen de renners in de laatste kilometers een heerlijk steile uitsmijter over ruige kasseien voorgeschoteld. Het moge duidelijk zijn: de winnaar van Strade Bianche moet wel even wat meer kunnen dan dom door de blubber ploegen.



En welke winnaar mogen we dan verwachten? Een klasbak dus. Tom Dumoulin is zeker kanshebber. Maar denk ook vooral aan oud-winnaars als Michal Kwiatkowski, Philippe Gilbert en Zdenek Stybar. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan mag je opschrijven voor elke koers van naam, dus ook voor de Strade Bianche. En kenners kijken reikhalzend uit naar de prestaties van wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. Hij zal zich thuis voelen in de zeiknatte modder.



Want inderdaad, er wordt regen voorspeld in Toscane. Veel regen. Net als de afgelopen dagen. Het laatste benodigde ingrediënt om van de witte wegen een helletocht richting de hemel te maken.