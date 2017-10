Wielermomenten uit 2017 die we niet zullen vergeten

De Ronde van Guangxi is in wielerland de afsluiting van het seizoen. Het jaar zat boordevol opmerkelijke moment. Dit rijtje mag je in ieder geval nooit meer vergeten.

1. De Giro van Tom

Hoe de roze trui om de schouders voelde, wist Tom Dumoulin dit voorjaar al. Maar in Milaan tot winnaar van de Giro d'Italia gekroond worden, dat was nieuw. In de maand mei schreef de Limburger geschiedenis door als Nederlander een grote ronde te winnen. Het beruchte poepincident aan de voet van de Umbrailpas kostte veel tijd, maar in de afsluitende tijdrit leek het alsof Dumoulin als enige zonder aanlopende rem fietste. Thibaut Pinot, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali bogen het hoofd.

Wat niet onvermeld mag blijven: Tom Dumoulin werd eind september ook nog 'even' wereldkampioen tijdrijden.

2. Aux Champs-Elysées

Volledig scherm © AFP Historie schrijven, dat deed sprinter Dylan Groenewegen ook. Met zijn 24 levensjaren is de Amsterdammer veel te jong om Jean-Paul van Poppel gezien te hebben in 1988 op de Champs-Elysées, maar door de brute sprint in het hartje van Parijs is Groenewegen wel zijn opvolger. André Greipel, Edvald Boasson Hagen en Nacer Bouhanni zagen Groenewegen heel vroeg op kop komen, maar ze hadden niet de krachtsexplosie in de benen om hem voorbij te steken.

3. Adios Contador

Afscheid nemen doet pijn, al helemaal van iemand die in zijn laatste jaar in vrijwel elke bergrit in Frankrijk en Spanje de knuppel in het hoenderhok smeet. Zelfs een brug over een zijrivier van de Rhône was genoeg om dansend het peloton wakker te schudden. Alberto Contador was prof sinds 2003 en was - afgezien van dopinguitsluitingen - altijd een gevreesde renner bij zijn concurrenten. Op de voorlaatste dag haalde hij zijn laatste kunststukje uit: winnen op de vreselijke Angliru.

4. De Nederlandse trui

Volledig scherm © Cor Vos Ramon Sinkeldam zal er nog wel eens van balen. Wordt hij eindelijk Nederlands kampioen, ouwehoert het hele land over zijn trui. Iwan Spekenbrink, baas bij Team Sunweb, weigerde de traditionele kampioenstrui en plaatste op het shirt van Sinkeldam een smalle versie van onze nationale vlag. Heiligschennis, volgens de kenners.

5. Comeback aller comebacks

2017 is het jaar van Annemiek van Vleuten geworden. Nooit was ze zo succesvol. Net voor haar verschrikkelijke val tijdens de Spelen in Rio leerde ze over zichzelf dat ze een heel behoorlijke klimmer was. Dat gaf de 35-jarige wielrenster zoveel vertrouwen dat ze voortaan bij elke wedstrijd waar hoogtemeters in zitten, als favoriete wordt gezien. En terecht, want ze wint vrijwel alles.

6. Sagan vs Cavendish

Volledig scherm © EPA ,,Hij denkt dat hij de koning is maar hij moet zich net als iedereen aan de regels houden'', het is de eerste reactie van André Greipel als hij zonder het bekijken van beelden Peter Sagan op zijn plek wil zetten voor gevaarlijk gedrag in de sprint. Later biedt de Duitse sprinter zijn excuses aan. De val van Mark Cavendish in de sprint van de vierde etappe van de Tour de France houdt de gemoederen flink bezig. Hoeveel schuld heeft Sagan? De meningen zijn verdeeld, maar de Tour-jury is keihard en stuurt de Slowaak zonder pardon naar huis.

7. Jasjes

Het publiek is meerdere keren per jaar de veroorzaker van valpartijen in het peloton. Tijdens de Ronde van Vlaanderen werd Peter Sagan in volle finale het slachtoffer van een jasje van een Nederlandse liefhebber in het publiek. Tijdens het WK zorgde wederom een rondslingerend jack voor een valpartij. Vanwege de oranje kleur wisten onze zuiderburen zeker dat de jas uit Nederland afkomstig was. Overigens werden drie Belgen, Jasper Stuyven, Jens Keukeleire en Tiesj Benoot, slachtoffer van de val.

8. D'n Greg

Het Vlaamse voorjaar lijkt al een lichtjaar geleden, maar vergeet niet dat Greg van Avermaet op ramkoers was. De Omloop, E3-Harelbeke en Gent-Wevelgem stonden al op zijn naam toen hij ook nog de sterkste bleek in Parijs-Roubaix. Zijn volgende heiligie missie: de Ronde van Vlaanderen 2018.

9. 'Mollemalen'

Volledig scherm © Christopher Froome Collega Thijs Zonneveld voegde deze zomer een werkwoord toe aan het toch al dikke boek van wielerjargon: 'Mollemalen'. Het betekent 'beuken, harken, slingeren, duwen, trekken, blijven gaan als je benen janken en je longblaasjes ploffen', verwijzend naar de onorthodoxe stijl van de renner van Trek-Segafredo. Mollema won in Le Puy-en-Velay zijn eerste rit in de Tour de France en deed het in zijn eigen stijl.

10. Coming men Sunweb