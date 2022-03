Wielerploeg Jumbo-Visma polst Nils van der Poel

Mads Pedersen verrast Wout van Aert in derde rit Pa­rijs-Ni­ce: ‘Een goed teken’

De derde etappe in Parijs-Nice is gewonnen door Mads Pederen. Hij was de sterkste in een sprintje na 190.8 kilometer tussen Vierzon na Dun-le-Palestel, voor de Fransman Bryan Coquard en de Belg Wout van Aert. Fabio Jakobsen, de winnaar van gisteren, deed vandaag niet mee om de dagprijs. Hij moest in de heuvelachtig finale, een kleine 25 kilometer voor de streep, lossen.

8 maart