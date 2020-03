Wielerploegen pissig op UCI vanwege schema WK

Door Daniël Dwarswaard



Richard Plugge, directeur van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma laat er geen misverstand over bestaan. Hij vindt het schema dat de UCI vandaag heeft bekend gemaakt misplaatst. ,,Ongelooflijk van de UCI’’, schrijft Plugge op zijn twitteraccount. Hij doelt op het feit dat het WK twee weekeinden in beslag neemt. In het eerste weekend (20 september) zijn de individuele tijdritten. Doordeweeks staat de zogenoemde Mixed Relay op het programma, een aflossingsrace met mannen en vrouwen. Vorig jaar gewonnen door Nederland. In het weekend van 26 en 27 september staan dan de wegraces op het programma.