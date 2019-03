Wielrenners in 2024 naar Zürich voor wereldkampioenschappen

Sunweb en Dumoulin gaan in Tirreno voor ploegen­tijd­rit én klassement

13 maart Zelf had hij liever in Parijs-Nice gereden. Toch luisterde Tom Dumoulin (28) naar zijn ploeg en start hij vandaag in Tirreno-Adriatico. En nu hij hier toch is, gaat Dumoulin vol voor de eindzege.