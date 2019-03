Wielrenster Catlin op 23-jarige leeftijd overleden

Duitse wielrenner Schachmann wint GP Industria

17:06 De Duitse wielrenner Maximilian Schachmann heeft zijn eerste overwinning geboekt in het shirt van Bora-hansgrohe. De 25-jarige Berlijner won in Italië de GP Industria & Artigianato door na 199 kilometer in Larciano in de sprint zijn Italiaanse medevluchter Mattia Cattaneo te verslaan.