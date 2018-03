Wiggins gebruikte in 2012 medicijn om beter te presteren

,,We geloven dat deze krachtige corticosteroïde gebruikt werd om Bradley Wiggins, en mogelijk andere renners die hem steunden, voor te bereiden op de Tour de France", staat in het vandaag naar buiten gebrachte rapport. ,,Dat was niet met de bedoeling een medische nood te behandelen, maar om de verhouding kracht ten opzichte van gewicht te verbeteren voor de start van de race." Russische hackers maakten twee jaar terug openbaar dat Wiggins, onder meer kort voor zijn eindzege in 2012 in de Tour de France, met toestemming de verboden corticosteroïde triamcinolon kon gebruiken tegen zijn astma. Dat middel helpt om allergieën en ademhalingsmoeilijkheden te behandelen. Wiggins gaf zelf eerder aan dat hij het middel alleen gebruikte om zijn problemen met astma te verlichten.

Wiggins, die in 2016 stopte met wielrennen, en Sky raakten in opspraak nadat uit een parlementair onderzoek naar mogelijk dopinggebruik bij de ploeg en bij de Britse wielerbond de levering van een niet nader verklaard pakket medicijnen naar voren was gekomen. Dat gebeurde tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011 door voormalig teamarts Richard Freeman. Teambaas Dave Brailsford deed schimmig over de inhoud om uiteindelijk zonder schriftelijk bewijs te beweren dat het om een niet-verboden product (fluimucil) ging.



In een reactie op het rapport van de parlementaire commissie zegt Team Sky maandag in een verklaring: ,,In het rapport wordt serieus beweerd dat het team het medicijn heeft gebruikt om de prestaties te verbeteren. We weerleggen dit ten stelligste. We zijn verrast en teleurgesteld dat de commissie ervoor heeft gekozen om op deze manier een anonieme en mogelijk kwaadaardige claim in te dienen, zonder bewijs te leveren of ons de gelegenheid te geven om te reageren. Dit is oneerlijk, zowel voor het team als voor de renners in kwestie.''