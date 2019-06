Wild en Van der Hulst knallen naar zilver op koppelkoers

Annemiek van Vleuten: ‘Met superbenen kon ik hier het verschil niet maken’

29 juni EDE - Als vierde kwam ze over de streep op de Edese Paasberg, op drie tellen van winnares Lorena Wiebes. Heel veel meer zat er zaterdag op het weinig uitdagende parcours, over slechts 122 kilometer, niet in voor Annemiek van Vleuten op het NK wielrennen in Ede.