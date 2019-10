Wild kroont zich opnieuw tot Europees kampioen op omnium

Het laatste onderdeel was bijzonder spannend. Wild ging met 102 punten de finale in, de voorsprong op rivale Laura Kenny was klein. Ook de Italiaanse Letizia Paternoster was nog een geduchte concurrente in de strijd om goud.



In de laatste sprint van de puntenkoers werd Wild derde. Ze wist na passeren van de streep niet zeker of het genoeg was goud. Omdat Kenny vierde werd, bleek het genoeg. Wild won het goud met twee punten verschil: 116 om 114. Tatsiana Sjarakova uit Wit-Rusland greep het brons met 112 punten.



Wild domineert het omnium, dat een olympisch onderdeel is, al enkele jaren. Ze veroverde de afgelopen twee WK’s de titel, was al de regerend Europese kampioene en won afgelopen zomer bij de Europese Spelen in Minsk ook dit onderdeel.