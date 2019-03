Wild wint na De Panne ook Gent-Wevelgem

De vijfde World Tour-wedstrijd van het jaar draaide na 136,8 kilometer uit op een massasprint. Marianne Vos ging de sprint van 250 meter aan, maar viel stil en zag haar landgenotes Wild en Lorena Wiebes strijden om de overwinning. Net als donderdag in De Panne was Wild Wiebes te snel af.



,,Het was een heel lange sprint”, zei Wild na afloop voor de camera van Sporza. ,,Ik werd goed geholpen door mijn ploeggenotes. Zonder hen had ik het niet gered", aldus Wild, die donderdag de sterkste was in de Driedaagse Bruggen-De Panne. ,,Het is wel bizar, hè? Ik ben hier heel blij mee.”