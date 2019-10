Wim Stroetinga pakt brons op scratch

De Spanjaard Sebastian Mora Vedri was iets eerder als winnaar solo over de streep gekomen. Het EK-zilver ging naar de Griek Christos Volikakis. Stroetinga won in 2016 eveneens EK-brons op scratch.



Shanne Braspennincx, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen komen donderdagavond in de kwartfinales van de sprint uit. Laurine van Riessen reed op dit onderdeel de dertiende tijd in de kwalificatie en werd daarna door Lioebov Basova uit Oekraïne uitgeschakeld in de zestiende finales.