WK-concurrenten Van der Poel treffen elkaar in Quebec en Montreal

In de korte geschiedenis van de Canadese wedstrijden, beide koersen vierden hun eerste editie in 2010, meldden zich vaak Nederlanders in de top 10. Vorig jaar was Timo Roosen (Jumbo-Visma) de beste landgenoot, met een vierde (Quebec) en vijfde (Montreal) plek.



Ploeggenoot Robert Gesink was met afstand het meest succesvol in Canada. De 33-jarige Varssevelder won in 2010 de eerste editie van de GP de Montreal, waarna hij drie jaar later in 2013 met een machtige lange sprint de zege naar zich toe wist te trekken in Quebec. Dit weekend is Gesink niet van de partij, hij verdedigt de rode trui van ploeggenoot Primoz Roglic in de Vuelta a España.



Mocht Mathieu van der Poel, die in de Tour of Britain zijn leiderstrui verdedigt, geïnteresseerd zijn in de prestaties van zijn aanstaande concurrenten, moet hij vanavond in ieder geval tussen 20.00 en 21.30 uur Engelse tijd de tv aanzetten.