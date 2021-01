WK veldrijden begint voor Nederland uitstekend met een-tweetje bij de beloften

De Belgen en Nederlanders zetten in de openingsfase al direct de toon. Alle ogen waren op Kamp gericht, die zich vorig jaar al tot wereldkampioen kroonde en dit seizoen de Europese titel in Rosmalen veroverde. Kamp en zijn leeftijdsgenoten moesten het seizoen afwerken tussen de profs en vochten daardoor vooral een gevecht in de achterhoede uit, maar Kamp wist zich regelmatig te tonen en eindigde meerdere malen in de top-tien.

Op het zand van Oostende verliep het bij Kamp niet geheel volgens plan. De renner uit Raamsdonksveer kwam meerdere keren ten val en zag vooraan zijn landgenoot Ronhaar in de derde van zes ronden vertrekken. De grote kopgroep werd uitgedund: alleen Toon Vandenbosch en Timo Kielich uit België en de Nederlander Tim van Dijke konden Ronhaar in eerste instantie volgen, maar op het strand van Oostende keerde Kamp weer terug aan het front en moesten Vandenbosch en Van Dijke er juist af.



Dat zorgde voor koploper Ronhaar voor een fijne situatie. Kamp liet het werk namelijk aan de Belgen Emiel Vestrynge en Kielich, maar kwam tegen het einde van de vierde ronde opnieuw ten val. Voor Ronhaar maakte dat niet veel uit, want de Nederlander bouwde zijn voorsprong op achtervolgers Kielich en Verstrynge uit tot zo'n tien seconden. In de voorlaatste ronde leek het verzet van de Belgen gebroken en werd de voorsprong alsmaar groter.



Voor Ronhaar kwam de zege niet meer in gevaar. Na een vijfde plaats op het WK 2020 en een Europese titel bij de junioren in 2018 mag hij zich een jaar lang de beste belofte-veldrijder van de wereld noemen. Kamp rekende in de slotronde af met Kielich en pakte het zilver.

,,Ik kon op het strand en de loopstroken het tempo erin houden, ook al was het lastig om de looplijnen te vinden in het zand. Ik denk dat ik de goede tactiek heb gevonden door steeds op tijd af te stappen”, keek de kampioen terug. ,,Pas in de laatste ronde geloofde ik dat de titel binnen was. Mooi dat Ryan nog tweede kon worden.” De twee veldrijders zijn ploeggenoten bij het Belgische Pauwels Sauzen - Bingoal. Twee andere Nederlanders reden zich ook in de top-tien: Mees Hendrikx (zesde) en Tim van Dijke (tiende).



Ronhaar vertelde zich nog zeker twee, drie jaar te willen richten op het crossen. ,,Misschien dat ik daarna de keuze maak om een seizoen volledig voor de weg te gaan.”

