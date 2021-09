WK veldrijden wordt in 2026 verreden in Zeeland

,,Dit WK wordt een van de grootste sportieve evenementen in de geschiedenis van Zeeland”, voorspelde de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat. ,,We hadden in het verleden natuurlijk al de finishes van de Tour en de Giro. Dit is van een vergelijkbare orde. De toekenning van dit WK geldt als een erkenning voor het wielerbeleid dat we al jaren voeren in onze provincie.” Wethouder Jean-Paul Hageman noemt het WK ‘een once-in-a-lifetime evenement’ voor de gemeente Hulst: ,,We zijn intussen wel wat gewend met de 10 à 15.000 toeschouwers voor de Vestingcross, maar dit WK - met makkelijk twee tot drie keer zoveel publieke belangstelling - wordt echt een mijlpaal in de geschiedenis van onze stad.” Het WK in 2026 vindt plaats in het voorjaar. Een definitieve datum wordt later bekend.

Hoogerheide 2023

De toekenning aan Zeeland betekent dat de wereldtitelstrijd binnen vier jaar twee keer in Nederland plaatsvindt. Na het WK van komend voorjaar in het Amerikaanse Fayetteville is in 2023 Hoogerheide plaats van handeling. Dat WK wordt gevolgd door edities in het Tsjechische Tabor (2024) en het Franse Liévin (2025).



Dit jaar was het WK in het Belgische Oostende, waar Mathieu van der Poel zijn vierde wereldtitel bij de profs veroverde. Het laatste WK in Nederland was in 2018 in Valkenburg, waar de Belg Wout van Aert de beste was.