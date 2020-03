Woods breekt dijbeen in Parijs-Nice

,,We denken aan je en wensen je een spoedig herstel", laat zijn ploeg EF Pro Cycling weten. Bij de ploeg rijden ook de Nederlanders Moreno Hofland, Sebastian Langeveld en Julius van den Berg.



Woods mist door zijn blessure het voorseizoen. Vorig jaar eindigde de oud-atleet nog als vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. In het naseizoen finishte hij in de WorldTour-koersen van Montréal, San Sebastián en Lombardije in de top tien. In 2018 won hij een rit in de Vuelta.