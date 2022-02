Wout van Aert bezorgt Jumbo-Visma succes in Omloop Het Nieuwsblad en staat stil bij oorlog in Oekraïne

Wout van Aert heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. In zijn allereerste wedstrijd van het jaar was de Belg van Jumbo-Visma dankzij een verschroeiende versnelling op de Bosberg uiteindelijk de snelste.

Hoewel het wielerseizoen al lang en breed onderweg is, vormt de Omloop Het Nieuwsblad (voorheen Omloop Het Volk) al jaren de aftrap van het klassieke voorseizoen. Bijna alle toppers waren in Gent aanwezig om van start te gaan, al gaven twee Belgische schaduwfavorieten vlak voor vertrek nog forfait: Sep Vanmarcke en Tim Wellens meldden zich door ziekte af.



Spectaculair was het in de 204 kilometer lange semi-klassieker niet. Een kopgroep van zeven met vooral renners van de kleinere ploegen reed lange tijd aan de leiding en kreeg in de finale gezelschap van drie verse krachten: Stefan Küng, Roubaix-verrassing Florian Vermeersch en Loïc Vliegen. Toen het verschil met het peloton was opgelopen tot een minuut, lieten de mannen van Jumbo-Visma zich zien. Voordat het de beurt was aan kopman Van Aert om zich te tonen, versnelden eerst Tiesj Benoot, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck. Het was een aanval van Benoot op de Berendries die ervoor zorgde dat de grote mannen zich voor het eerst écht lieten zien. Van Aert, Tom Pidcock, diens ploegmaat Jonathan Narvaez en later ook Sonny Colbrelli sprongen 30 kilometer van het einde mee.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Voor Jumbo-Visma zag het er goed uit, maar alle ogen waren in de groep wel gericht op topfavoriet Van Aert. Nadat de vroege vluchters waren ingerekend, reed Benoot voor de Muur alleen weg en kreeg hij alle ruimte van Van Aert. Pidcock ging nog even in de achtervolging, maar al snel had hij door dat hij daarmee alleen zijn eigen ruiten zou ingooien. Het gevolg: geen samenwerking en een Benoot die alsmaar kleiner voor ze werd. Vlak voor de Muur werd de groep ingerekend door het peloton en werd ook Benoot op de top teruggepakt. Het moest op de Bosberg gaan gebeuren, de laatste hindernis van de dag.



Daar etaleerde Van Aert zijn klasse. Met machtige omwentelingen nam hij heuvelop flink afstand van mannen als Küng en Matteo Trentin. De samenwerking was in de ongeveer twintig renners grote achtervolgende groep ver te zoeken, terwijl Van Aert juist alsmaar van ze wegreed. Na 204 kilometer mocht de Belgisch kampioen in zijn allereerste koers van het seizoen direct het zegegebaar maken. Een vredesteken, waar hij later in het persmoment ook aan refereerde.

Sonny Colbrelli won in Ninove op ruime achterstand de sprint om plek twee. Greg Van Avermaet maakte het podium compleet. Victor Campenaerts reed meermaals lek en was ook betrokken bij meerdere valpartijen, maar slaagde er knap in om achter Oliver Naesen als vijfde te eindigen.



Bij de vrouwen ging de overwinning naar Annemiek van Vleuten, die in een knappe sprint Demi Vollering de baas was.

Van Aert staat stil bij oorlog

Van Aert blikte na afloop van de koers terug op zijn overwinning. ,,Tiesj en ik hadden de boel op de Berendries geforceerd. Voor de Bosberg valt het altijd stil. Ik dacht: als ik een paar meter kan pakken voor de kasseien, dan is dat een goede tactiek. Dat lukte. Mijn plan was om vol tot boven te gaan en dan de situatie in te schatten, maar daar bleek ik al een flinke voorsprong te hebben. Tiesj heeft fantastisch gereden, ik ben blij om het af te ronden", zei de winnaar na afloop voor de camera van Sporza.



,,Ik wil nog één ding zeggen", zegt hij nog snel als het interview eigenlijk ten einde is. ,,Ik wil benadrukken dat koers de belangrijkste bijzaak in de wereld is, met nadruk op bijzaak. Er is een oorlog veel dichterbij dan je zou willen. Het is waanzin dat dit nog kan. Ik wil voor wat het waard is mijn steun betuigen aan alle betrokkenen en hoop dat het verstand snel zegeviert", zegt hij over de oorlog in Oekraïne.

Volledig scherm © BELGA

