YouTube-ster Bas Tietema maakt indruk in zijn eerste Vlaamse wedstrijd: ‘Ik droom van Parijs-Roubaix’

Nibali start niet in Ruta del Sol na positieve coronatest

Vincenzo Nibali zal niet van start gaan in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol, die woensdag begint. De Italiaanse renner van Astana is positief getest op corona. Hij vertoont geen symptomen, meldde zijn ploeg op Twitter. ,,Het team zal later communiceren over zijn nieuwe wedstrijdprogramma.”

15 februari