YouTuber Bas Tietema tevreden na debuut in profwielrennen

Tietema gold ooit als een talent, maar kreeg door een ernstige huidallergie niet de kans zijn droom om prof te worden door te zetten. Jaren later, met als succesvol YouTuber inmiddels 125.000 abonnees, is hij er alsnog in geslaagd zijn ambitie werkelijkheid te laten worden. ,,Ik heb mee kunnen doen in de finale en had een rol in de ‘lead-out’ voor onze sprinter Karl Patrick Lauk”, keek hij terug. De Est eindigde als derde achter ritwinnaar Matteo Malucelli uit Italië. ,,En ik eindig in het eerste peloton. Daar ben ik heel tevreden over”, aldus Tietema.