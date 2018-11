Zes kandidaten Gerrit Schulte Trofee

Ook bij de wielrensters zijn er zes kandidaten. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Laura Smulders, Marianne Vos en Kirsten Wild maken kans op de Keetie van Oosten-Hage Trofee.



Dumoulin won de afgelopen vier jaar de trofee en maakt ook dit jaar een grote kans vanwege zijn tweede plaatsen in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië. Van Vleuten won vorig jaar de prijs voor beste wielrenster en het jaar daarvoor Van der Breggen. De twee rensters domineerden ook dit jaar het vrouwenwielrennen.



De uitreiking van de prijzen is op 3 december in de Maaspoort in Den Bosch.