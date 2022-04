Zieke Michael Matthews meldt zich af voor Waalse Pijl

Waalse Pijl LIVE | Volop kansheb­bers in Waalse Pijl: Alaphilip­pe, Pogacar, Evenepoel of toch Valverde?

Het koersverloop Waalse Pijl is doorgaans op voorhand uit te tekenen: 200 kilometer lang blijven de favorieten bij elkaar, waarna alles op de befaamde Muur van Hoei wordt beslist. Wordt het de vierde overwinning voor wereldkampioen Julian Alaphilippe, misschien wel de zesde voor Alejandro Valverde of gooit Tadej Pogacar roet in het eten? En kunnen Robert Gesink en Bauke Mollema een rol van betekenis spelen? Van start (11.30 uur) tot finish (rond 16.30 uur) volg je het hier.

10:53